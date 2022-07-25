المثنى تسعى لادراج 145 مشروعا في قانون الأمن الغذائي

2022/07/25 | 12:01 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت محافظة المثنى، الاثنين، عن إدراج 145 مشروعاً تسعى لتنفيذها ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

وقال محافظ المثنى أحمد منفي جودة إن “المثنى تعد أول محافظة قدمت خطة مشاريعها إلى وزارة التخطيط، ضمن الميزانية المخصصة لها في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، وبحسب متطلبات الإدراج التي تعتمدها الوزارة، إذ قدمت الخطة إلكترونياً وورقياً”.

وأضاف جودة، أن “الخطة التي قدمت هي (أ) وتتضمن 145 مشروعاً في جميع القطاعات، وهناك خطة (ب) ستقدم إلى الوزارة بعد إكمال رفعها من رؤساء الوحدات الإدارية والدوائر المختصة، حيث ستشهد تنفيذ الكثير من المشاريع في قطاعات الصحة والماء والكهرباء والطرق والبلديات والمجاري والزراعة والتربية والشباب والرياضة وغيرها من القطاعات الخدمية في مركز المحافظة وجميع الأقضية والنواحي”.

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