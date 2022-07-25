بايرادات بلغت (11) مليار و(354) مليونا دولار.. النفط تعلن عن الاحصائية النهائية للصادرات النفطية لشهر حزيران الماضي

2022/07/25 | 12:01 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر حزيران الماضي ، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو) ، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (101) مليوناً و(191) الف و(236) برميل ( مائة وواحد مليون ومائة وواحد وتسعون الفا ومئتان وستة وثلاثون برميلا )، بإيرادات بلغت (11) مليارا و(354 ) مليونا و (544) الف دولار ( احد عشر مليارا وثلاثمائة واربعة وخمسون مليوناً وخمسمائة واربعة واربعون الف دولار).

واشارت الاحصائية ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر حزيران الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (97) مليونا و(980) الف و (589) برميل ، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (2) مليون و(910) الف و(887) برميلا.

وان معدل سعر البرميل الواحد بلغ (112.209) دولاراً.

وتم تحقيق ايرادات اضافية عن بيع كميات من الشحنات للنفط الخام المصدر بعلاوة سعرية حيث بلغ الايراد الكلي لها (108,822,255.03) مليون دولار.

واشار الى ان الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (36) شركة عالمية مختلفة الجنسيات ، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.

يذكر ان الوزارة ومن خلال ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والايرادات المتحققة منه اتخذت هذا الاجراء الشهري .

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