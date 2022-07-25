وزارة الدفاع: مقتل “إرهابي” أثناء محاولة تسلل إلى الأراضي العراقية

2022/07/25 | 12:01 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الدفاع، مقتل “إرهابي” خلال محاولة تسلل إلى الأراضي العراقية.

وذكر بيان للوزارة، أنّ “قوة مشتركة من الجيش والحشد الشعبي قتلت أحد الإرهابيين خلال محاولته التسلل إلى داخل الأراضي العراقية”.

وأضاف البيان، أنّ “قوة من الفوج الأول للواء المشاة الحادي والتسعين بالتنسيق مع قوة من مشتركة من لواءي المشاة الحادي والخمسين والسادس حشد شعبي، تمكنت من قتل أحد الإرهابيين خلال محاولته للتسلل الى داخل الأراضي العراقية من جبل مكحول إلى الجزيرة”.

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