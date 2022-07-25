وثيقة: الصحة ترسل كتاباً جديداً لوزارة المالية بخصوص تعيينات 2021

2022/07/25 | 12:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الصحه ترسل كتاب جديد للماليه بخصوص تعيينات ٢٠٢١ المهن الطبيه والصحيه والتمريضيه شكرا للتعاون الكبير من وزارة الصحه خصوصا دائرة التخطيط السيد معاون المدير العام الاستاذ كريم شحل اخوكم د.ابوبكر زياد الراوي نقيب أطباء الأسنان في العراق

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