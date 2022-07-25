مصر.. بدء تطبيق مهلة 6 أشهر لتنفيذ المشروعات العقارية ومطورون يتوقعون نمو المبيعات

2022/07/25 | 12:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت الحكومة المصرية، تطبيق منح مهلة 6 أشهر لمدة تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة، وسط تأكيد من شركات التطوير العقاري أن هذا القرار جاء بناءً على مطالب المطورين لتعويض فترة تأثر النشاط العقاري

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