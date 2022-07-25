اعتقال فتاتين حاولتا استبدل قطع ذهبية بأخرى مزيفة في بغداد

2022/07/25 | 12:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الأثنين، باعتقال فتاتين حاولتا استبدل قطع ذهبية بأخرى مزيفة في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "قوة امنية تمكنت من القبض على فتاتين اثناء محاولتهن استبدال مخشلات ذهبية مزيفة بأخرى اصلية من احد محلات الصياغة ضمن منطقة المنصور في العاصمة بغداد".

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