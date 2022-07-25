درجات قياسية.. الصين تتأهب لمواجهة موجة حر تاريخية

2022/07/25 | 12:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت مدن في أنحاء الصين، الاثنين، في حالة تأهب قصوى بسبب موجة الحر فيما طلب من عشرات ملايين الأشخاص البقاء في منازلهم وأدت درجات حرارة قياسية إلى إجهاد إمدادات الطاقة.

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