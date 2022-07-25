2022/07/25 | 12:04 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: مالت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الإثنين- بداية الأسبوع- نحو الاستقرار،بعد صعود الدولار، بينما تركز الأسواق على نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع.واستقرت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس عند 1725.80 دولار للأوقية، كما …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استقرار في أسواق الذهب العالمية بعد صعود الدولار) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استقرار في أسواق الذهب العالمية بعد صعود الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).