2022/07/25 | 12:04 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الإثنين، بداية تعاملات الأسبوع، مع ترقب المستثمرين لنتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي حول قرار الفائدة الأمريكية الذي سيصدر الأسبوع الجاري.وتراجع مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنسبة 0.27% عند 424 نقطة، كما …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤشرات الأسهم الأوروبية تتراجع وترقب لنتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤشرات الأسهم الأوروبية تتراجع وترقب لنتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).