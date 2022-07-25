الايرادات النفطية لشهر حزيران بلغت اكثر من 11 مليار دولار

2022/07/25 | 12:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اعلنت وزارة النفط، الاثنين، 25 تموز، 2022، عن الاحصائية النهائية للصادرات النفطية لشهر حزيران...

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