2022/07/25 | 12:55 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس تقلد رئيس جهاز مكافحة الإرهاب العراقي (وسام الشرف العالي) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/25 | 12:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باريس تقلد رئيس جهاز مكافحة الإرهاب العراقي (وسام الشرف العالي)) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باريس تقلد رئيس جهاز مكافحة الإرهاب العراقي (وسام الشرف العالي)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).