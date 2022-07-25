الديمقراطي: نحتاج مفاوضات إضافية مع الاتحاد لحسم منصب رئاسة الجمهورية

2022/07/25 | 13:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع - نور الزيديحدد الحزب الديمقراطي الكردستاني اليوم الاثنين، شروطه للتصويت على مرشح منصب رئاسة الوزراء، فيما أكد الحاجة إلى مفاوضات إضافية مع الاتحاد الوطني لحسم ملف منصب رئاسة الجمهورية.وقال النائب عن الحزب جياي تيمور، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المفاوضات مع الاتحاد الوطني لم تفض إلى نتيجة بين الطرفين حتى الآن، وفي الأسبوع الماضي كانت هنالك جولتين من المباحثات وقد ذهب الوفد المفاوض للحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة فؤاد حسين، والتقى برئيس الاتحاد بافل طالباني، وقيادات الوطني الكردستاني".وأضاف تيمور، أن "السكرتير العام للاتحاد الوطني، أجرى بعدها يومين، زيارة إلى رئيس الحزب الديمقراطي مسعود البارزاني، وجرت مفاوضات مستفيضة لكن لم تكن هناك مخرجات يمكن الاعتماد عليها".وتابع: "من الواضح أننا نحتاج لمفاوضات إضافية ستحدد فيما لو سنذهب بمرشح كل حزب أو نتفق على مرشح واحد يمثل الكرد لهذا المنصب"، مشيراً إلى أنه "في عام 2018 تم اختيار برهم صالح من قبل مجلس النواب، ونحن نتقبل أي مرشح كون الديمقراطية تمثل رأي الشعب".ولفت تيمور، إلى أن "هناك شروطاً للحزب الديمقراطي أولها التوافق والمشاركة، فضلاً عن الشخص الذي يتبوأ منصب رئيس مجلس الوزراء"، موضحا ان "هناك شروطاً لأي رئيس وزراء ناجح، وهي تصفير المشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية، ومحاربة الفساد وتقديم الفاسدين للقضاء، وحصر السلاح بيد القوات الأمنية، وضمان عدم تدخل الآخرين بالشأن العراقي".





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