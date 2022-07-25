خمسة أسئلة لإستجواب الكاظمي.. تواقيع نيابية لإستدعاء رئيس الوزراء تحت قبة البرلمان

2022/07/25 | 13:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن عضو لجنة النزاهة النيابية، النائب هادي السلامي، اليوم الاثنين، جمع تواقيع نيابية لاستجواب رئيس حكومة تصريف الاعمال، مصطفى الكاظمي.

وقال السلامي في تدوينة له تابعتها (بغداد اليوم)، إنه "لعدم حضوره جلسة مناقشة العدوان التركي تواقيع برلمانية من 39 نائبا لاستجواب رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي ".

وتضمنت الوثائق التي نشرها السلامي، 5 اسئلة سيتم توجيهها لرئيس حكومة تصريف الاعمال في الاستجواب.

وكان مجلس النواب قد عقد جلسته في وقت سابق لمناقشة الاعتداءات التركية على الاراضي العراقية بحضور القيادات الامنية ووزيري الخارجية والدفاع.

ووجه المجلس بتشكيل لجنة تحقيقية لتقصي الحقائق، تقوم بالتعاون مع اللجنة الحكومية المشكلة للخروج بتقرير حول الحادثة.

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