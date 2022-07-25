الرئيس صالح يستقبل المسعودي ويهنئ بنجاح موسم الحج

2022/07/25 | 13:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح،

اليوم الاثنين، في قصر السلام ببغداد،

رئيس الهيأة العليا للحج والعمرة الشيخ

سامي المسعودي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية

في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أنه

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