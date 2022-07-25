إحباط محاولة لـ

2022/07/25 | 13:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأثنين،

القبض على "أب وأم" يرومون بيع ابنتهم

مقابل ١٠ آلاف دولار لغرض الاتجار بها.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أنه "بعد أن توفرت معلومات لدى

مفارز مدير

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