وزير ونواب ومدراء.. النزاهة تحصي أوامر القبض والاستقدام بحق المسؤولين الكبار

2022/07/25 | 13:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم

الأثنين، عن مجمل أوامر القبض

والاستقدام الصادرة بحقِّ كبار

المسؤولين وذوي الدرجات العليا خلال

شهر حزيران الماضي.

وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في

بيان تلقته وكالة نو

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