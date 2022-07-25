شاهد رد فعل مغني راب عندما ضايقه الجمهور وهو على المسرح

2022/07/25 | 13:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدّر مغني الراب كيد كودي العناوين في الليلة الأولى لمهرجان رولينغ لاود في ميامي، وحل مغني الراب محل كاني ويست، الذي انسحب قبل أيام قليلة من المهرجان، وخلال أدائه، ألقى الحشد أشياء على كودي وباتجاه المسرح، ونشر مهرجان الموسيقى بيانا عن الحادث قال فيه: "رولينغ لاود هو عائلة، يحتاج معجبونا والفنانون وجميع المعنيين إلى الاهتمام ببعضهم البعض.شاركنا الحب واحترم الجميع، نحبك يا كودي.أرجوكم اعتنوا ببعضكم البعض ودعونا نحظى بيوم ثان رائع!" ولم يرد ممثلو كيد كودي على الفور على طلباتن

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