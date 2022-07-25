2022/07/25 | 13:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقل لاعب وسط منتخب مصر المخضرم، طارق حامد، من الزمالك إلى نادي الاتحاد السعودي لمدة موسمين، بحسب ما أعلن نادي مدينة جدة.

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