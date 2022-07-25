2022/07/25 | 14:00 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عروض الازياء الرجالية بين الواقع والطموح | صباحك عراقي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: mzJWH89rWq4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عروض الازياء الرجالية بين الواقع والطموح | صباحك عراقي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عروض الازياء الرجالية بين الواقع والطموح | صباحك عراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).