2022/07/25 | 14:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mzJWH89rWq4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عروض الازياء الرجالية بين الواقع والطموح | صباحك عراقي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عروض الازياء الرجالية بين الواقع والطموح | صباحك عراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).