وزارة النفط: إيرادات شهر حزيران بلغت أكثر من 11 مليار دولار

2022/07/25 | 14:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت وزارة النفط، الاثنين، الاحصائية النهائية للصادرات النفطية لشهر حزيران الماضي، فيما اشارت الى بلوغها اكثر من 11 مليار دولار.

وذكر بيان للوزارة انه "بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)، بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (101) مليوناً و(191) الف و(236) برميل، بإيرادات بلغت (11) مليارا و(354) مليونا و(544) الف دولار".

واشارت الاحصائية، ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر حزيران الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (97) مليونا و(980) الف و (589) برميل ، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (2) مليون و(910) الف و(887) برميلا"، مبينا ان "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (112.209) دولاراً".

ونوه، الى "تحقيق ايرادات اضافية عن بيع كميات من الشحنات للنفط الخام المصدر بعلاوة سعرية، حيث بلغ الايراد الكلي لها (108,822,255.03) دولار"، لافتا الى ان "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (36) شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".

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