الفتح: تركيا فعلت خط صدها من الدواعش لثني العراق عن معاقبتها

2022/07/25 | 14:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ربط النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، الاثنين، الهجمات الارهابية الاخيرة على سامراء وديالى ومناطق اخرى بالاجندات التركية، مبينا ان تلك العصابات تتحرك بعد زيادة الضغط على انقرة من قبل البرلمان.وقال كريم في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الهجمات على مواقع استراتيجية مهمة مثل سامراء المقدسة وديالى واطراف الانبار في وقت متزامن يكشف عن حجم […]

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