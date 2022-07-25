الكرملين: على الأمم المتحدة إزالة القيود غير المباشرة على الحبوب والأسمدة الروسية

2022/07/25 | 14:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن روسيي بذلت جهودا كبيرة للتوصل في اسطنبول لاتفاقية المواد الغذائية، إلا أنه يتعين الانتظار لإعطاء التقييمات لفعالية عمل آليات التنفيذ.جاء ذلك ردا على سؤال […]

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