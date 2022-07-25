2022/07/25 | 14:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد اعلن محافظ النجف الاشرف ماجد الوائلي، اليوم الاثنين، إرسال خطة اعمار شاملة إلى وزارة التخطيط لاكمال اجراءات الادراج، مؤكداً أن المحافظة ستشهد ثورة في مجال الاعمار والمشاريع والخدمات.وقال الوائلي في بيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الوائلي يعلن إرسال خطة اعمار شاملة لوزارة التخطيط المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوائلي يعلن إرسال خطة اعمار شاملة لوزارة التخطيط) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوائلي يعلن إرسال خطة اعمار شاملة لوزارة التخطيط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).