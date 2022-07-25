اليوم.. اجتماع حاسم للاطار التنسيقي في مكتب العامري

2022/07/25 | 14:01 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر مطلع عن عقد الاطار التنسيقي اجتماعا مرتقبا وحاسما ، مساء اليوم الاثنين ، في مكتب زعيم تحالف الفتح هادي العامري.

وقال المصدر :” ان الاجتماع سيحضره قادة الكتل السياسية في الاطار التنسيقي واللجنة المكلفة باختيار رئيس مجلس الوزراء، لحسم اختيار احد المرشحين للمنصب او ترشيح شخصية جديدة بدلا عن قاسم الاعرجي الذي اعتذر عن الترشح امس “.

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