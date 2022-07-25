حرق إطارات وقطع طريق.. تظاهرات في الزعفرانية احتجاجا على إزالة التجاوزات (صور)

2022/07/25 | 14:03 - المصدر: السومرية نيوز

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شهدت منطقة الزعفرانية جنوب شرقي العاصمة بغداد ، اليوم الاثنين، تظاهرات احتجاجا على ازالة التجاوزات.

وقال مصدر أمني، لـ السومرية نيوز، إن "منطقة الزعفرانية شهدت تظاهرات قرب معمل الغاز نتيجة قيام بعض المتجاوزبن بحرق الاطارات وقطع الطريق وقيام احد الاشخاص بحرق ستوتة تابعه له، مطالبين بعدم ازالتهم".

واشار المصدر الى، أن "شخصا اقدم على فتح نيران سلاحه باتجاه عناصر البلدية والقوة الامنية المرافقة لهم اثناء عملية رفع تجاوزات، مما دفع القوة الى الانسحاب مع كادر البلدية".وتابع: "بعدها عادت القوة وحاليا تطوق المكان بحثا عن المنفذ".

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