2022/07/25 | 14:03 - المصدر: المسلة

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ظهرت المقالة مواجهات بين القوات الامنية واصحاب “السكلات” في الزعفرانية أولاً على المسلة.

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