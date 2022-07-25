الكرملين: على الامم المتحدة إزالة القيود على الحبوب والاسمدة الروسية

2022/07/25 | 14:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الاثنين، 25 تموز، 2022، بأن روسيا بذلت جهودا...

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