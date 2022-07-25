العمل تكشف عن ارتفاع نسب البطالة في العراق

2022/07/25 | 14:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطة موسعة أعدت لتفعيل التعاون والتنسيق مع المنظمات المحلية والدولية لدعم سوق العمل.

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