2022/07/25 | 14:05 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8aiBqftceGg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رأي الملحن والعازف ليث البغدادي بالاعمال الموجوده حاليا) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رأي الملحن والعازف ليث البغدادي بالاعمال الموجوده حاليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).