2022/07/25 | 14:05 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رأي الملحن والعازف ليث البغدادي بالاعمال الموجوده حاليا) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 8aiBqftceGg
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رأي الملحن والعازف ليث البغدادي بالاعمال الموجوده حاليا) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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