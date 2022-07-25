خلية الإعلام الحكومي: المنافذ الحدودية تضبط (1789) مخالفة خلال النصف الأول من سنة 2022

2022/07/25 | 14:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الحكومي، عن مجمل فعاليات هيأة المنافذ الحدودية/ قسم البحث والتحري، والمخالفات التي تم ضبطها في المنافذ الحدودية المختلفة، للفترة من 1 كانون الثاني لغاية نهاية حزيران، سنة 2022، والتي بلغت (1789) مخالفة.واندرجت المخالفات تحت عناوين متعددة، إذ بلغت مجمل الدعاوى الجمركية المحالة من قبل الهيأة إلى القضاء، (880) بعناوين (تغيير وصف البضاعة، تهريب عجلات، تزوير، معاملات غير مكتملة الإجراءات القانونية)، وكذلك شكلت المخالفات المكتشفة من قبل مقر الهيأة والخاصة (703) مخالفة، ومحاضر النشاطات المشتركة مع الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية (52) تحت مسمى إتلاف مواد وإعادة إصدار بضائع.وتشير الخلية، إلى أن الإحصائية تضمنت أيضاً، إلقاء القبض على (88) من المطلوبين للقضاء، وإحباط (6) محاولات لتهريب الأموال، إضافة إلى ضبط (41) محاولة تهريب المخدرات، والقاء القبض على حائزيها، فضلاً عن ضبط (19) حالات مبعدين .وتؤكد خلية الإعلام الحكومي، أن جميع المخالفات اتُخذت بحقها الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيلت إلى الجهات القضائية على وفق محاضر أصولية.

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