أول نموذج لكمبيوتر «أبل» من تصميم ستيف جوبز في مزاد

2022/07/25 | 14:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرحت دار المزادات «آر آر أكشن» النموذج الأولي الأصلي لجهاز كمبيوتر «أبل» من تصميم الراحل ستيف جوبز للبيع، كأول كمبيوتر صممته الشركة.وانطلق المزاد، الجمعة الماضي، ويستمر إلى 18 من شهر أغسطس/ آب المقبل، وكان أعلى عرض حالي للنموذج الأولي هو 229.755 ألف دولار، ومن المتوقع أن ترتفع قيمة المزاد مع انتهائه.

وصمم جوبز الجهاز يدوياً، ولحمه يدوياً من قبل زميل جوبز المؤسس المشارك لشركة أبل، ستيف وزنياك، في عام 1976، واستخدم الشريكان النموذج الأولي لتأمين أول طلب لهما من مالك متجر الكمبيوتر المحلي، بول تيريل، وفقاً لقائمة المزاد.



وقالت شركة المزدات: «يمكن اعتبار القليل من القطع الأثرية من «أبل» على أنها نادرة، أو مبتكرة، أو تاريخية، مثل هذا النموذج الأولي من أبل1، والذي قضى سنوات عدة في موقع Apple Garage».

وأضافت الشركة في وصفها: «علاوة على ذلك، يعد هذا النموذج تجسيداً مثالياً للتعايش بين ستيف جوبز، وستيف وزنياك، ووادي السيليكون: رجل الأعمال اللامع، والإلكترونيات أينشتاين، والبنية التحتية التي ازدهرت فيها».

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