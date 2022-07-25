تحرّم الصيد وتمنع التدخين وتربية الكلاب والحمير.. بالصور: ماذا تعرف عن قرية العم وأولاد الأخ في العراق؟

2022/07/25 | 14:14 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنفرد قرية "كاني تاوك" في محافظة أربيل بكردستان العراق بقوانين خاصة بها عن القرى الأخرى، حيث يمنع فيها التدخين والصيد وتربية الكلاب والحمير، بالإضافة إلى إجبار سكانها البالغين على تعلّم السياقة.

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