الاتحاد الأوروبي يقر استخدام لقاح

2022/07/25 | 15:14 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: أعلنت شركة تصنيع الأدوية الدنماركية "بافاريان نورديك" التي طورت لقاح إمفانيكس المضاد لجدري القردة أن المفوضية الأوروبية وافقت على استخدام اللقاح للوقاية من مرض جدري القردة وذلك بعد إعلان منظمة الصحة العالمية جدري القردة حالة طوارئ …

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