"تايمز": استعداد الفيدرالي الأمريكي لرفع الفائدة يزيد من انعدام اليقين بالأسواق

2022/07/25 | 15:14 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في عددها الصادر اليوم الاثنين، أن البنك الفيدرالي الأمريكي يستعد لاتخاذ خطوة دراماتيكية جديدة هذا الأسبوع للحد من التضخم المرتفع الذي لا هوادة فيه من خلال رفع معدلات الفائدة التي تتراوح …

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