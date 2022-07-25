الكاظمي يؤكد لبلاسخارت مضي العراق بمفاتحة مجلس الأمن بشأن الاعتداء التركي الأخير

2022/07/25 | 15:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واعأكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، مضي العراق بمفاتحة مجلس الأمن بشأن الاعتداء التركي الأخير، فيما اشارت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت انها ستدلي بافادتها بجلسة مجلس الأمن بشأن الاعتداء. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل، اليوم، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت"، مبينا ان "اللقاء شهد بحث ملفات التعاون بين العراق وبعثة الأمم المتحدة في المجالات المختلفة الأخرى، ولاسيما ما يتعلق بخطوات غلق ملف النازحين ودعم المناطق المحررة".واكد الكاظمي "مضي العراق بمفاتحة مجلس الأمن الدولي بشأن الاعتداء التركي الأخير الذي أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين الأبرياء في محافظة دهوك"، داعيا "الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الاستماع لوجهة النظر العراقية بهذا الخصوص، بالنحو الذي يعزز سيادة العراق على أراضيه ويحمي مواطنيه".فيما أشارت بلاسخارت إلى أنها "ستدلي بإفادة بهذا الشأن في جلسة لمجلس الأمن الدولي تقرر لهذا الشأن".

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