تحقيق الكرخ تدون أقوال صاحب ‏الموقع الذي سرب التسجيل الصوتي للمالكي

2022/07/25 | 15:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت محكمة تحقيق الكرخ، اليوم الإثنين، عن مفاتحة وزارة الداخلية لتزويدها بالتسجيلات ‏المنشورة لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

وقال قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ لوكالة الأنباء العراقية انه “تم تحريك شكوى ضد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري كامل ‏المالكي بخصوص التسريبات الصوتية”، مشيراً إلى أن “عدة شكاوى قدمت من ‏قبل عدد من المواطنين بخصوص ذلك”.

وأضاف أن “المحكمة دونت أقوال ‏المشتكين وقررت مفاتحة وزارة الداخلية / مديرية التقنيات ‏والمعلوماتية / قسم الجريمة الإلكترونية بغية تزويدنا بالتسجيلات ‏المنشورة من الموقع الذي سرب التسجيلات ولم ترد الإجابة ‏وما زالت الإجراءات مستمرة”.

وأشار إلى أن “المحكمة قررت تدوين أقوال صاحب ‏الموقع الذي سرب التسجيل الصوتي وبانتظار معرفة عنوانه الدقيق ‏لتبليغه بذلك”.

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