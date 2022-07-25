العراق والولايات المتحدة يبحثان التعاون العلمي بين جامعات البلدين

2022/07/25 | 15:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب اليوم الاثنين، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق آلينا رومانوسكي والوفد المرافق لها.وبحسب بيان لوزارة التعليم تلقته ايرث نيوز، فقد “ناقش الجانبان مجالات التعاون العلمي والأكاديمي بين الجامعات العراقية والأمريكية والتبادل الثقافي ضمن برامج فولبرايت لمنح زمالات الماجستير (Fulbright Foreign Student Program) […]

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