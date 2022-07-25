مشهد خيالي في السعودية.. كاميرا ترصد صخرة ارتفاعها 200 متر حجبت أشعة الشمس

2022/07/25 | 16:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل تعرف ما معنى الحَجَبة؟ إنها بكل بساطة الصخرة الكبيرة التي تحجب أشعة الشمس، أو الجزء العلوي من الجبل الذي يحجب أشعة الشمس بشكل مميز عن باقي الجبال.

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