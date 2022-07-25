2022/07/25 | 16:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد أعلنت أمانة الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، عن ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء.وقالت الأمانة في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/، إن “الإطار التنسيقي عقد اليوم الاثنين، اجتماعاً لإختيار مرشحه لرئاسة الوزراء”.وأضافت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإطار يعلن ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء بشكل رسمي المركز الخبري الوطني.

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