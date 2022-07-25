2022/07/25 | 16:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد اكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ،اليوم الاثنين، ان الهجمات التي نفذها تنظيم داعش في الليلة الماضية هي ناقوس خطر جدي.وقال نيجيرفان بارزاني في بيان،تلقاه/المركز الخبري الوطني/،ان “سلسلة الهجمات التي شنها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نيجيرفان بارزاني عن هجمات داعش:ناقوس خطر جدي وننتظر ردا حاسما المركز الخبري الوطني.

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