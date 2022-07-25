بغداد وواشنطن تبحثان التعاون العلمي والأكاديمي بين الجامعات العراقية والأمريكية

2022/07/25 | 16:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير التعليم العالي والبحث

العلمي، نبيل كاظم عبد الصاحب، اليوم

الاثنين، مع سفيرة الولايات المتحدة

الأمريكية التعاون العلمي بين جامعات

البلدين.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن عب

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