بغداد تعلن ضوابط التقديم على الألف درجة وظيفية

2022/07/25 | 16:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت محافظة بغداد، الاثنين، آلية

التقديم لدرجات العقود المًقرة في

قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي

والتنمية المتضمن ( التعاقد مع حملة

شهادات البكالوريوس والدبلوم ) حسب

الاختصاصات المطلوبة للعمل في دو

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