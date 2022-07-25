حريق في سايلو النجف والدفاع المدني يتدخل

2022/07/25 | 16:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم

الاثنين، عن اخماد حريق اندلع داخل

مختبرات ساليو النجف.

وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "فرق الدفاع المدني سيطرت

على حادث حريق اندلع داخل بناية مشي

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