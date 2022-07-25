انخفاض صادرات العراق في حزيران 2% مقارنة بايار

2022/07/25 | 16:02 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

انخفضت صادرات النفط العراقية بنسبة 2% في حزيران مقارنة بايار، حيث اعلنت وزارة النفط العراقية ان كمية الصادرات من النفط الخام بلغت 101.1 مليون برميل، فيما كانت الصادرات في حزيران 102.3، مايعني انخفضت الصادرات 2%.

وقالت سومو ان “101 مليوناً و191 الفا و236 برميلا، بإيرادات بلغت 11 مليارا و354 مليونا و 544 الف دولار “.

واضافت ان “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر حزيران الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 97 مليونا و980 الفا و589 برميلا، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان 2 مليونان و910 الاف و887 برميلا”.

واشارت الى ان “معدل سعر البرميل الواحد بلغ 112.209 دولاراً، مبينة انه “تم تحقيق ايرادات اضافية عن بيع كميات من الشحنات للنفط الخام المصدر بعلاوة سعرية حيث بلغ الايراد الكلي لها 108,822,255.03 ملايين دولار”.

واشارت الى ان “الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 36 شركة عالمية مختلفة الجنسيات ، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي”.

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