ماكرون بين الممكن واللا ممكن الإيراني

2022/07/25 | 16:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أكثر من محطة أدت الميوعة الفرنسية في التعاطي مع قضايا المنطقة إلى منح إيران فرصة جديدة للمناورات التفاوضية، مستغلة أوراق قوة عديدة تتحكم فيها،

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