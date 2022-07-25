الإطار التنسيقي يرشّح رسمياً محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة

2022/07/25 | 16:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

إتفق قادة في الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، على تسمية محمد شياع السوداني مرشحاً لرئاسة الحكومة المقبلة، في خطوة تنتظر تصويتاً أخيراً لما يعرف بالهيئة العامة والقيادي لقوى الإطار.

والسوداني من قيادات حزب الدعوة الإسلامية، أدار وزارات عدّة في الحكومات المتعاقبة، وتم ترشيحه من نوري المالكي لرئاسة الحكومة الجديدة.

وقال مصدر مطلع لوكالة خبر برس (واخ)، إن “تسمية السوداني جاءت خلال اجتماع للإطار، اليوم الاثنين، ليخضع فيما بعد لتصويت الهيئة العامة لقيادات الإطار وهي الخطوة الأخيرة لتمرير المرشح بصيغة نهائية”.

وأضاف أن “ترشيح السوداني تم عبر لجنة اختيار المرشحين لمنصب رئيس مجلس الوزراء، تضم كلاً من الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم ورئيس المجلس الأعلى همام حمودي وممثل حزب الفضيلة عبد السادة الفريجي”.

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