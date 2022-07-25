توجيه جديد من وزير الزراعة

2022/07/25 | 16:10 - المصدر: بغداد اليوم

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وجه وزير الزراعة المهندس محمد الخفاجي، اليوم الإثنين، بالسماح بدخول الحمولات الموجودة حاليا في الحرم الكمركي من محاصيل "البطاطا، الطماطم، الخيار، الباذنجان، الرقي، البطيخ" من كافة المنافذ الحدودية لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم السبت الموافق 30 - تموز، بغية عدم تكبد مستورديها خسائر مالية لكونها قد دخلت الحرم الكمركي ولكون المحاصيل سريعة التلف.

المكتب الإعلامي لوزير الزراعة25 - تموز - 2022

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