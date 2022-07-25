هل إنتهى كل شيء؟.. ليس بعد.. ترشيح السوداني لرئاسة الحكومة سيخضع لهذا الأمر

2022/07/25 | 16:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد القيادي في الاطار التنسيقي فاضل موات كسار، اليوم الاثنين، ان ترشيح محمد شياع السوداني سيخضع الى تصويت الهيئة العامة للإطار.

وقال كسار لـ (بغداد اليوم)، إنه "تم ترشيح محمد شياع السوداني لانه تنطبق عليه الشروط التي وضعها الإطار في مواصفات رئيس الحكومة المقبلة كما ان السوداني لديه خبرة وتدرج في عدد من المناصب التي ادارها بكفاءة عالية".

وأضاف أن "رؤساء الكتل سيصوتون على مرشح الإطار محمد السوداني ولن يختلفوا عليه لانه كان من 5 مرشحين اتفق عليهم الإطار التنسيقي وقياداته".

وتابع كسار أن "الإطار التنسيقي لم يكن عائقًا في يوم من الأيام امام تشكيل الحكومة"، مشيرًا الى أنه "يتوجب على الكرد حسم ملف رئاسة الجمهورية الذي طال انتظاره لـ 9 اشهر".

هذا واعلن الاطار التنسيقي، في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن تفاصيل اجتماعه الخاص بترشيح الأسماء لتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال الاطار في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن الاطار التنسيقي عقد اجتماعاً لاختيار مرشحه لرئاسة الوزراء، وباجواء ايجابية اتفق قادة الاطار التنسيقي وبالاجماع على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء".

وكان مصدر مطلع في الاطار التنسيقي، أكد لـ (بغداد اليوم)، فشل قوى الاطار بالاتفاق على شخصية لتسنم منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب.

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