الإطار التنسيقي يصدر بيانا ’هاما’ بشأن ترشيح السوداني لرئاسة الوزراء

2022/07/25 | 16:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلن الاطار التنسيقي، اليوم الاثنين، عن تفاصيل اجتماعه الخاص بترشيح الأسماء لتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال الاطار في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان الاطار التنسيقي عقد اجتماعاً لاختيار مرشحه لرئاسة الوزراء ، وباجواء ايجابية اتفق قادة الاطار التنسيقي وبالاجماع على ترشيح السيد محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء".

وكان مصدر مطلع في الاطار التنسيقي، اكد لـ (بغداد اليوم)، فشل قوى الاطار بالاتفاق على شخصية لتسنم منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب.

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