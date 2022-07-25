حفاظاً على أمن إسرائيل.. امريكا تقف أمام تسليح الجيش العراقي

2022/07/25 | 16:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة خاص..أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون جواد الغزالي ،الاثنين، أن أمريكا تقف أمام تسليح الجيش العراقي لحماية اسرائيل وعدم التأثير على نفوذها في المنطقة.وقال الغزالي في حديث لـ المعلومة/ إن” العراق هو احد ابرز البلدان الرافضة للتطبيع والواقفة في وجه الكيان الصهيوني”، مضيفاً أنه” على الحكومة أن يكون لها موقف قوي ولا […]

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